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شكرا لبحثكم عن خبر الدلالي .. مواطن يمني رفض اهل قريته استقبال ضيوفه فقرر بناء اكبر منزل في اليمن " شاهد " والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قال مواطنون محليون في محافظة إب في لقاءات صحفية ، إن المنزل المرفقة صورة له هنا ، يعد أكبر منزل على مستوى اليمن .
وأفادوا بأن المنزل لمواطن يدعى "الدلالي" ويقع في وادي الشناسى بمديرية بعدان محافظة إب، وتجري مياه الوادي من تحته .
وكشفوا عن قصة صاحب هذا المنزل ، بالقول : أنه في عرسه جاءه ضيوف من خارج المنطقة ، وكان منزله صغير ولا يكفي لاستقبالهم، فطلب من جيرانه فتح منازلهم لأولئك الضيوف إلا أنهم رفضوا ذلك .
وتابعوا " فما كان منه بعد وقت قصير من عرسه إلا أن سعى للسفر إلى أمريكا والاغتراب هنالك فتوفق، وبعد غربة امتدت لنحو 16 سنة ، انشاء منزل كبير يتسع لأكثر من 25 ألف شخص".
ولفتوا إلى أن المواطن الدلالي ، قام بعد بيوت منطقته البالغة 366 بيتا، وقام بإنشاء بيت يتكون من 366 غرفة بالإضافة إلى مجلس كبير
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