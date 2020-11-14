شكرا لبحثكم عن خبر مصادر عسكرية : تشكيل لجنة لإيقاف المعارك في أبين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قالت مصادر عسكرية لصحيفة عدن الغد أنه تم تشكيل لجنة لاحتواء المعارك في أبين
وأكدت المصادر ان اللجنة تم تشكيلها من قبل قيادة التحالف العربي في عدن بموافقة الرئيس عبدربه منصور هادي واللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
واوضحت المصادر إن اللجنة مكونه من 20 قيادي اغلبهم من ألوية العمالقة بالساحل الغربي تم التوافق عليهم من قبل الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
ونوهت المصادر ان التحركات حول تشكيل هذه اللجنة بدأت من الامارات والسعودية ، مشيره إلى ان الهدف من تأسيس هذه اللجنة هو ايقاف المواجهات اولا ثم نشر قوات من العمالقة في خطوط النار
وأختتم المصدر بالقول ان هذه القوات سوف تنتشر مابين الجانبين لكي تمنع وقوع اي مواجهات .
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