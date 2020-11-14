استعدادات لتدشين الحملة التطوعية لأمراض وجراحة القلب بمدينة المكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 يستعد الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تدشين حملته التطوعية لجراحة القلب بمدينة المكلا محافظة حضرموت وذلك في إطار برنامج (نبض السعودية) التطوعي لأمراض وجراحات القلب.

Advertisements ويهدف البرنامج الذي أطلقه الأسبوع الماضي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة ،إلى تنفيذ 2,940 عملية جراحية، منها 540 عملية في مجال جراحة القلب المفتوح بأنواعها للأطفال والكبار، و1,440 عملية في مجال القسطرة العلاجية بأنواعها، و960 عملية في مجال القساطر التشخيصيـة، يستفيد منها 2,940 مريضا من الأسر من ذوي الدخل المحدود.

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