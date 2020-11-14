اليمن تؤيد الاجراءات المغربية لضمان عودة الحركة الطبيعية في منطقة معبر الكركرات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعربت وزارة الخارجية، عن تأييد و تضامن الجمهورية اليمنية التام والكامل مع المملكة المغربية الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها لضمان عودة الحركة الطبيعية للبضائع والأشخاص في منطقة معبر الكركرات المغربية.



وشددت الوزارة في بيان وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه، على حق المملكة المغربية المطلق في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن مواطنيها..مجددة على موقف الجمهورية اليمنية الثابت في دعمها لجهود المملكة المغربية الشقيقة والأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي واقعي ومستدام لقضية الصحراء المغربية، على أساس من التوافق وتطبيقاً لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يكفل وحدة التراب الوطني للمغرب الشقيق.

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