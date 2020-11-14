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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين برنامج الرعاية المجانية لامراض السكري بمستشفى كرى العام بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دشن وكيل محافظة مأرب للشؤون الادارية عبدالله الباكري، اليوم، ومعه مدير عام مستشفى كرى العام بمديرية الوادي الدكتور لؤي سليمان، برنامج الرعاية المجانية لامراض السكري ،بمناسبة اليوم العالمي للسكري والذي يصادف في الـ 14 من نوفمبر من كل عام.
واستمع الوكيل الباكري، الى شرح من مدير المستشفى ونائبه للشئون الفنية الدكتور محمد ناصر ، ان البرنامج يهدف الى رفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري ودعم المتضررين، الى جانب تعزيز دور الاسرة في ادارة المرض ورعايته والوقاية منه، فضلا عن تشجيع التشخيص المبكر واتباع نمد حياة صحي ومتوازن.
واوضحا ان البرنامج الذي ينظمه المستشفى بالتعاون مع مؤسسة السلام، ونورفارما والشركة الدوائية الحديثة ومؤسسة دوائك، يتضمن فتح عيادة متخصصة بامراض السكري لاجراء المعاينة والفحوصات وتقديم الادوية للمرضى مجانا خلال يومي السبت والاحد، الى جانب تنفيذ برنامج توعوي وتثقيفي واسع بمرض السكر وانواعه ، وابرز اعراضه، وكيفية تجنب الاصابة به، وطرق التعايش مع المرض للمصابين، واسباب الاصابة.
واشاد الوكيل الباكري بالجهود التي تبذل من قبل ادارة مستشفى كرى في الارتقاء بالوضع الصحي في المحافظة في جانبيه العلاجي والوقائي.. مشيرا الى اهمية اقامة مثل هذه الفعاليات التوعوية والخدمات المجانية للمصابين بهذه الامراض للتخفيف من الاعباء عليهم قليلا.. مثمنا الشركات الدوائية في القطاع الخاص في دعم انجاح هذه الفعالية..مؤكدا دعم قيادة السلطة المحلية لمثل هذه الانشطة والفعاليات التي تعود فوائدها على المجتمع.
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