شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ابطال الجيش الوطني يكبّدون المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة في نهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تخوض قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على امتداد جبهات مديرية نهم شرق محافظة صنعاء.



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وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن عشرات العناصر الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، خلال معارك اليوم السبت، فيما استعاد الأبطال كميات من المعدات والأسلحة والذخائر المتنوعة".

وبالتزامن، استهدفت مقاتلات التحالف بأربع غارات مواقع وتعزيزات للمليشيا الانقلابية في مواقع متفرقة بمديرية نهم، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير عدد من الآليات.