شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 9 عناصر من المليشيات الحوثية بينهم قائد ميداني شمال تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

لقي 9 عناصر من مليشيات الحوثي مصرعهم ،اليوم السبت ، بينهم قائد ميداني في جبهة الاربعين شمال مدينة تعز بنيران الجيش الوطني.

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وقال قائد مدفعية اللواء 170 دفاع جوي العقيد صهيب صادق وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن نيران المدفعية استهدفت عناصر للمليشيات اثناء محاولتها التسلل الى مواقع الجيش الوطني في وادي جديد بجبهة الاربعين مما أدى الى مصرع 9 من عناصر المليشيات بينهم القائد الميداني المدعو (ابوقصي)".

وأضاف العقيد صهيب "أن المدفعية أعطبت مدرعة للمليشيات حاولت سحب جثث القتلى ولاذ من تبقى منهم بالفرار".