- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 9 عناصر من المليشيات الحوثية بينهم قائد ميداني شمال تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
لقي 9 عناصر من مليشيات الحوثي مصرعهم ،اليوم السبت ، بينهم قائد ميداني في جبهة الاربعين شمال مدينة تعز بنيران الجيش الوطني.
وقال قائد مدفعية اللواء 170 دفاع جوي العقيد صهيب صادق وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن نيران المدفعية استهدفت عناصر للمليشيات اثناء محاولتها التسلل الى مواقع الجيش الوطني في وادي جديد بجبهة الاربعين مما أدى الى مصرع 9 من عناصر المليشيات بينهم القائد الميداني المدعو (ابوقصي)".
وأضاف العقيد صهيب "أن المدفعية أعطبت مدرعة للمليشيات حاولت سحب جثث القتلى ولاذ من تبقى منهم بالفرار".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 9 عناصر من المليشيات الحوثية بينهم قائد ميداني شمال تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.