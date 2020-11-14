شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نامت مع حبيبها ولم تعلم أنه صور كل ماحدث بينهما في الليل الفنانة "لاميتا فرنجية" من غرفة النوم عارية...(شاهد الصور). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، متابعيها صورة جديدة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لاميتا فرنجية، داخل منزلها بإطلالة جريئة ترتدى روب باللون الابيض عاري الكتف والساق، ورفعت شعرها الاسود للخلف بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها، نالت اعجاب متابعيها.

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يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".



وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.