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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنظيم ندوة حول قطاع العمل ودوره في توعية العاملين وارباب العمل في الحقوق والواجبات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
نظمت ديوانية مدودة الثقافية بمدينة سيئون محافظة حضرموت ،اليوم، ندوة بعنوان (قطاع العمل ودوره في توعية العاملين وارباب العمل في الحقوق والواجبات).
وفي المحور الاول استعرض مدير عام مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء الدكتور عبدالله باجهام دور المكتب في ترتيب واستقبال المتقدمين للعمل بالقطاع الخاص بصورة عامة سواء في الشركات او المستشفيات او الفنادق وغيرها من القطاعات الخاصة.
و تناول في المحور الثاني رئيس اللجنة التحكيمية العمالية بمكتب وزاره الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء المحامي حسن بن حيمد ،لمحة عن اللجنة التحكيمية ..مقدما نبذة عن قانون العمل..مؤكدا على أهمية العقود بين العمال وارباب العمل وكذا التامين .
وكان رئيس الديوانية المهندس عبدالرؤوف باسلامة رحب في افتتاح الندوة بالحضور ، مشيرا الى اهمية محاور الندوة في توعية الموظف والعامل بحقوقه وواجباته .
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