التحالف: اكتشاف وإزالة 157 لغما بحريا نشرتها المليشيا الحوثية عشوائيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن اكتشاف وازالة ما مجموعه 157 لغما بحريا نشرتها المليشيا الحوثية عشوائيا.



كما أكد التحالف، اليوم السبت، 14/تشرين الثاني/2020، استمرار تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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