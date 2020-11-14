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المهرة: السلطة المحلية تمنع إقامة دوري رياضي باسم المجلس الانتقالي الإماراتي
المهرة ـ يمن شباب نت ـ خاص
السبت, 14 نوفمبر, 2020 - 04:19 مساءً
[ من دوري أندية المهرة التصنيفي ]
أقرت السلطة المحلية بمحافظة المهرة، اليوم السبت، منع إقامة دوري رياضي لأندية المحافظة برعاية المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.
وقال بدر سالم بن كلشات، وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب، في تعميم موجه إلى رؤساء الأندية الرياضية وفرع اتحاد الكرة، حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منه، "بعد التشاور مع قيادة السلطة المحلية، قررنا منع إقامة دوري للمجلس الانتقالي برعاية محمد بن زايد".
وأرجع ذلك، لكونه (الانتقالي)فصيل غير رسمي، ولا يعترف بالدولة ورئيسها ومؤسساتها.
وأكد كلشات، أن الانتقالي لا زال في حرب ضد الدولة ومؤسساتها العسكرية، مذكراّ مايقوم به حالياً من "انتهاك وغدر بأبطال الجيش الوطني في أبين" حد وصفه.
وشدد على منع التعامل مع أي نشاط للانتقالي في الوقت الحالي، محذراً المخالفين بإجراءات قانونية صارمة.
ويعتزم مايسمى بالمجلس الانتقالي، إقامة دوري رياضي بدعم وتمويل من الإمارات، في الوقت الذي يجري دوري رسمي لأندية المحافظة وبرعاية مكتب الشباب منذ نحو شهرين.
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