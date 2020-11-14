ترند اليوم - لجين عمران تنشر أول صورة حميمية تجمعها مع عائلتها.. شاهد

شكرا لقرائتكم وبحثكم عن خبر لجين عمران تنشر أول صورة حميمية تجمعها مع عائلتها.. شاهد والان نذهب للتفاصيل الخبر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - السبت ، ١٤ نوفمبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠١ مساءً (الخليج 365 )

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، صورة حميمية ورومنسية تجمعها مع شقيقتها الفنانة أسيل وشقيقيها مازن وباسل.

وعلقت لجين عمران، على إطلالتها برفقة أشقائها قائلةً : "الله لا يحرمني منكم يا عزوتي وسندي" ووضعت نهاية تعليقها إيموجي ثلاثة قلوب بعدد أشقائها.

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وانهالت تعليقات المتابعين على الصورة بكثافة، وكتب بعضهم معلقين : "أجمل عائلة ربي يحفظكم، عائلة شوفتها ترد الروح، آل عمران أحبكم، أحلى وأجمل عائلة والنعم فيكم، لكم محبتنا. . ودمتم في سعادة".

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وقبل يومين شاركت النجمة السعودية لجين عمران، جمهورها ومتابعيها ومحبيها، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، بمقطع مصور قصير ، يجمعها بشقيقتها الفنانة أسيل.

وعلقت الإعلامية لجين عمران بفقرة طويلة على المقطع المصور ، يتضمن ثناء واطراء ودعاء لشقيقتها الشابة أسيل عمران، بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم .

وجاء في بداية التعليق :" هاليوم في ذاكرتي لا يمكن أنساه ، يوم ما جيتي لدنيتي ونورتيها واعطيتيها طعم مختلف ، كل شيء فيك في نظري مختلف ومميز وصادق".

وظهرت النجمتان السعوديتان في الإطلالة الجديدة ، على سجاد أحمر وهما بجانب بعضهما، بكامل جمالهما وزينتهما واناقتهما، الخاطفة للأنظار.

وفيما ارتدت لجين فستاناً أبيضاً طويلاً، مع فتحة من الأسفل تكشف ساقها ، وأخرى من الأعلى تكشف صدرها، ارتدت شقيقتها أسيل فستاناً أسوداً من نصفه الأعلى ، وابيضا من نصفه الأسفل، ويغطي جسدها كاملا بما في ذلك القدمين.

وحرصت الفنانة أسيل عمران، على التعليق للتعبير عن مدى حبها وتقديرها لشقيقتها لجين ، فكتبت : " يا عمري وحياتي لولو الله لا يحرمني منك ومن طيبة قلبك ويخليك لي سند وامان، أحبك فوق ما تتصوري" ووضعت نهاية تعليقها إيموجي أربعة قلوب .

وأبدى المتابعون إنبهارهم باللون الأبيض الذي اعتمدته لجين عمران، في اطلالتها، كما عبروا عن إعجابهم بجمال واناقة أسيل عمران.

كما هنأ الكثير من المتابعين، أسيل بعيد ميلادها، متمنين لها ولشقيقتها السعادة والنجاح والتوفيق، وتغزلوا بجمالهما ورقتهما.

ومؤخرًا تفاجأت الإعلامية السعودية لجين عمران، بقدوم ضيوف إلى منزلها لتقديم هدية لها من شركة ماك كوزمتيكس، فلم يكن أمامها سوى استقبالهم بلباسها الداخلي باب المنزل .

وظهرت لجين عمران، في مقطع فيديو تداولته عدد من الصفحات الفنية على السوشال ميديا، ويوثق وصول فتاتين مع رجل إلى منزلها ، واستقبالها لهم ، بسروال وفانيلة ضيقين باللون الأسود.

وبعددقائق معدودة، ظهرت الإعلامية السعودية، وقد استأذنت ضيوفها لتغيير لباس المنزل بلباس آخر يتم ارتدائه خارج المنزل ، ثم عادت إليهم واستلمت هديتها منهم .

وتحدثت لجين عمران، خلال مقطع الفيديو المتداول عن وقوعها في موقف محرج حين استقبلت فريق الشركة التي بعثت لها الهدية معه ، بسبب ظهورها أمامهم بثياب داخلية .

والملاحظ في تعليقات المتابعين، هو انتقادهم للإعلامية السعودية، لعدم تقديمها واجب الضيافة لمن سلموها الهدية وتركها لهم يغادرون باب منزلها دون حتى تقديم كوب شاي لهم.

وكتب متابعون :"هي خلتهم برا بيتها وراحت غيرت ملابسها واتمكيجت ومشطت.. ورجعت وكانوا برا ما هذا والله مو زين" ، " أهو استعرضت غرفة نومها واحذيتها وبيتها وما شبعت عينك"، " دخليهم على الأقل داخل الحوش مو برع ولا بعد بدلت سكرت الباب ورجعت لهم".

