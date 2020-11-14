شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسلحون مجهولون يغتالون مواطنا في مدينة تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ تعز

اغتال مسلحون مجهولون على متن دراجة نارية عصر اليوم السبت مواطنا في حي بير باشا بمدينة تعز.

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وذكر شهود عيان أن المسلحين أطلقوا النار من على متن دراجة نارية واصابوا المواطن وسط الشارع العام، قبل أن يفروا إلى جهة غير معلومة.

ووفق الشهود فإن المواطنين حاولوا إنقاذ المصاب إلا أنه توفي متأثرا بجراحه.