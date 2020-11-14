مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ مأرب قتل وأصيب عدد من مسلحي المليشيا بغارات لمقاتلات التحالف العربي في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بـ11 غارة تجمعات للحوثيين في مديرية مدغل بالمحافظة. وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.

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