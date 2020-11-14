- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام كلينك تفقد أنوثتها بسبب المسافة الكبيرة بين فخذيها – شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة الاستعراضية المثيرة للجدل ميريـام كلـينك متابعيها وجمهورها عبر خاصية القصص المصورة في حسابها الرسمي الستوريز في انستجرام عدة مقاطع فيديو فاضحة ظهرت فيها كلينك شبه عارية تقود سيارتها الخاصة
وأطلت كلينك للجمهور بماسك خاص للوقاية من فيروس كورونا أسود اللون نسقته مع فيزون ضيق كشف منحنياتها المثيرة مع بلوز قصيرة كشفت فيها عن بطنها للجمهور
وأثارت ميريام كلينك الجدل بين المتابعين بصورة ظهرت فيها مباعدة بين ساقيها على كرسي خشبي في جلسة تصوير جريئة انتشرت كالنار في الهشيم عبر السوشيال ميديا
وانهالت التعليقات من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أثنى البعض على ظهور وصور كلينك العارية بينما هاجمها البعض بسبب صورها الفاضحة والمثيرة للجدل والتي اتهمها الجمهور بالتقصد في نشرها بقصد كسب الشهرة والمتابعين
كانت هذه تفاصيل خبر ميريام كلينك تفقد أنوثتها بسبب المسافة الكبيرة بين فخذيها – شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.