شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام كلينك تفقد أنوثتها بسبب المسافة الكبيرة بين فخذيها – شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة الاستعراضية المثيرة للجدل ميريـام كلـينك متابعيها وجمهورها عبر خاصية القصص المصورة في حسابها الرسمي الستوريز في انستجرام عدة مقاطع فيديو فاضحة ظهرت فيها كلينك شبه عارية تقود سيارتها الخاصة

وأطلت كلينك للجمهور بماسك خاص للوقاية من فيروس كورونا أسود اللون نسقته مع فيزون ضيق كشف منحنياتها المثيرة مع بلوز قصيرة كشفت فيها عن بطنها للجمهور

وأثارت ميريام كلينك الجدل بين المتابعين بصورة ظهرت فيها مباعدة بين ساقيها على كرسي خشبي في جلسة تصوير جريئة انتشرت كالنار في الهشيم عبر السوشيال ميديا

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وانهالت التعليقات من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أثنى البعض على ظهور وصور كلينك العارية بينما هاجمها البعض بسبب صورها الفاضحة والمثيرة للجدل والتي اتهمها الجمهور بالتقصد في نشرها بقصد كسب الشهرة والمتابعين