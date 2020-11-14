ترند اليوم - ردود فعل واسعة حول وفاة والد مي عز الدين.. شاهد

شكرا لقرائتكم وبحثكم عن خبر ردود فعل واسعة حول وفاة والد مي عز الدين.. شاهد والان نذهب للتفاصيل الخبر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - السبت ، ١٤ نوفمبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٤٨ مساءً (الخليج 365 )

تصدرت الفنانة المصرية مي عزالدين، حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مشهدها المؤثر بفقدان والدها من خلال مسلسل "خيط حرير" الذي تُعرض حلقاته حاليًا عبر شاشة "ON".

وتضمن المشهد عودة مي عز الدين من عملها وبرفقتها أحد أصدقاء والدها الذي كان يرقد طريح الفراش بسبب المرض، للإطمئنان عليه ومواساته، فدخلت مي عليه لتناوله الأدوية غير أنه لم يرد عليها، لتجده قد توفي.

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وبدأت مع ذلك المشهد الحزين والمؤثر أغنية "ناقصني أمان" وهي من كلمات الشاعر أحمد شكري، وألحان مصطفي شكري، وتوزيع موسيقي أحمد أمين، وقامت بغنائها المطربة الشابة نورهان المرشدي، ومنها تفاعل الجمهور بشكل كبير كون مي عزالدين، سعت نحو والدتها التي تجسد دورها الفنانة حنان سليمان، لإبلاغها بالخبر وسط انهيارهما بالبكاء.

وحرص عدد كبير من المتابعين على تداول مقطع فيديو الأغنية مع المشهد المؤثر، وعلق أحدهم قائلاً : "بعد 8 حلقات يعتبر خيط حرير عودة قوية وشخصية مسك رهيبة ومسلسل رائع ومشوق وبصراحة أحلى مسلسل حضرته من بعد رمضان لحد هلا! هالاغنية روعة ومؤثرة".

وكتب متابع آخر : "حلو أوي فعلا من أول ما تابعته حبيته مي نفسها أدائها متطور وعاملة شغل حلو واستايلها حلو فكرني بسلمي في عمر وسلمي المسلسل حلو ودور نيكولا معوض مفاجئني".

وغرد أيضا متابع بالقول: "بجد اصعب للحصة يارب ما تدوق حد السند لما يروح صعب جدا"، و"صعب اوي اه وترجع حبه كمان ياريت يا ابويا وحشتني واختي وحشتني اوي ربنا يرحمهم ويغفر لهم"، و"بجد لحظة صعبه جدا والاغنيه اصعب"، و"صح موت الأب تكسر الظهر هو أساس العيلة.. لله يرحمك يا بابا".

مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه في 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولته بجانب مي عز الدين، كل من محمود عبدالمغني، وسوسن بدر، ونيكولا معوض، ومي سليم، وهنادي مهنا، ومحمد سليمان، وصفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبدالرحيم حسن، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، ويوسف عثمان وحازم سمير، وغيرهم، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

