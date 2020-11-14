مليشيا الحوثي تقتحم مركزا للسلفيين في إب وتختطف عددا من طلابه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ إب

اختطفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، عدداً من الطلاب السلفيين بعد مداهمتها مركزاً ومسجداً تابعاً لهم في محافظة إب، الخاضعة لسيطرتها.



وذكرت مصادر محلية، أن مسلحين حوثيين اقتحموا، مسجد ومركز "دار الحديث" التابع للسلفيين في مفرق ميتم بالمحافظة تحت ذريعة أداء صلاة الجنازة على اثنين من قتلى الميليشيات.

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وأضافت المصادر، أن عناصر المليشيا داهموا المركز والمسجد بأسلحتهم وأطقمهم، وقاموا باستفزاز مرتادي المركز والمسجد بترديد "الصرخة" بشكل متكرر ومتعمد، الأمر الذي أدى إلى نشوب مشادات حادة مع بعضهم تطورت إلى عراك بالأيدي بين الطلاب ومسلحي الميليشيا.

وأشارت المصادر أن مسلحي الميليشيات أقدموا على اختطاف عدد من الطلاب السلفيين واقتادوهم إلى جهة غير معروفة.

ويعد "مسجد دار الحديث" في محافظة إب أحد أهم المراكز الدينية التابعة للجماعة السلفية بعد مركز "محمد الإمام" الكائن بمدينة معبر محافظة ذمار.

الجدير بالذكر أن الميليشيات الحوثية قامت بالتضييق وتهجير السلفيين من مراكز في دماج وعمران وذمار خلال السنوات الماضية.