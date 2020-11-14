شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تقصف مواقع المليشيا في قعطبة بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020

Advertisements الخليج 365 ـ الضالع

قصفت القوات المشتركة مواقع تمركز مليشيا الحوثي في منطقة "داربان" شمال حبيل عُبيد شرقي بلدة حَبيل يَحيى على حدودي مديريتي قعطبة والحُشا.



إلى ذلك استهدفت القوات المشتركة بعدد من قذائف مدفعية الهاون تجمعين لعناصر المليشيا في مفرق بيت الشرجي وآخر في تبة راضية غرب مدينة الفاخر، شمالي قطاع بتار.

وأكدت مصادر عسكرية أن القصف حقق إصابات مباشرة فيها، وتكبيدها خسائر عسكرية وبشرية.