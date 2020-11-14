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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني ينعي المناضل حسن بن عبود أبوبكر بن حسينون الذي وافته المنية بمديرية غيل بن يمين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، المناضل والكاتب الوطني العميد حسن بن عبود أبوبكر بن حسينون، الذي وافته المنية بمديرية غيل بن يمين.
وأعرب المحافظ في برقية عزاء ومواساة بعث بها إلى نجليه العقيد نوفل حسن عبود بن حسينون، وشقيقه نائف، عن أصدق التعازي وعظيم المواساة بإسم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة المنطقة العسكرية الثانية، وعبرهم إلى إخوان الفقيد وآل بن حسينون كافة، بهذا المصاب الجلل، مؤكدا أن حضرموت والوطن خسرت برحيله مناضلا ومفكرا وكاتبا وطنيا مخلصا ، مبتهلا الى المولى القدير بأن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون
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