شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يعزي العقيد جمال محمد صرخة في وفاة المغفور لها بإذن الله "والدته" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أصدق التعازي وعظيم المواساة للأخ العقيد جمال محمد صرخة، ضابط عمليات المنطقة العسكرية الثانية، وأخوانه، وأفراد أسرته كافة، في وفاة المغفور لها بإذن الله "والدته".



وابتهل المحافظ إلى المولى تعالى، أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحسني يعزي العقيد جمال محمد صرخة في وفاة المغفور لها بإذن الله "والدته" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.