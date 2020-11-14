شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دبابة تابعة للمليشيا تستهدف منازل المواطنين في بتار بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020

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شنت دبابة تابعة لمليشيا الحوثي، اليوم السبت 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020م، قصفاً مكثفاً، استهدفت خلاله عدداً من منازل المواطنين في بلدة بتار بمديرية قعطبة، شمال غربي محافظة الضالع، (جنوبي اليمن).



وبحسب مصادر محلية، استهدفت دبابة المليشيا الحوثية بعدد من القذائف منازل المواطنين في بلدة بتار، أصابت بعضها بشكل مباشر.

وسبق وقصفت مدفعية ودبابة مليشيا الحوثي العديد من منازل ذات البلدة، مما أدّى إلى سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، ونزوح جماعي لمعظم السكَّان.