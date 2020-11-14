مقتل 30 حوثية خلال مواجهات مع الجيش في نهم شرقي صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

قتل 30 عنصراً من مليشيات الحوثي وأصيب العشرات، السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بنيران القوات الحكومية والقبائل، كما تكبدوا خسائر مادية في نهم شرق صنعاء.

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وذكرت مصادر عسكرية، بأن القوات الحكومية كسرت هجوماً لمليشيات الحوثي وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وأوضحت المصادر، أن ما لا يقل عن 30 عنصراً من مليشيات الحوثي لقوا مصرعهم وأصيب العشرات بنيران القوات الحكومية، فيما دمّرت المدفعية 4 أطقم و3 عربات وعدداً من الآليات والمعدات القتالية.

وبينت، أن مليشيات الحوثي تنفذ هجمات انتحارية تحاول من خلالها تحقيق أي تقدم باتجاه مواقع القوات الحكومية في جبهات القتال بمديرية نهم، لكنها تتلقى ضربات موجعة وخسائر فادحة من قبل أفراد القوات الحكومية المسنودين بأبناء القبائل.

وتخوض القوات الحكومية مسنودة بالقبائل وطيران التحالف معارك مستمرة لدحر مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على امتداد مديرية نهم شرق محافظة صنعاء، وسط خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف المليشيات.