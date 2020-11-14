إحباط محاولة تهريب 730 كجم من المواد المخدرة عبر البحر إلى المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020

الخليج 365 - المهرة

تمكنت قوات خفر السواحل اليمنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقوات التحالف العربي بمحافظة المهرة، من إحباط محاولة تهريب 730 كجم من المواد المخدرة عبر البحر إلى المدينة.

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وقال مصدر أمني إن قوات خفر السواحل ضبطت سفينة قبالة سواحل المهرة، على متنها ستة بحارة إيرانيين، وباكستاني .. مشيراً إلى أنه عند تفتيش السفينة تم العثور على 730 كجم من المواد المخدرة .

واضاف المصدر، أنه تم إحتجاز السفينة والبحارة وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها مع المتهمين بحضور وكيل نيابة محافظة الغيضة القاضي هاني بلحاف الذي وجه بالتحفظ على المضبوطات وتحريزها بعد المعاينة وأخذ عينة منها للفحص .. لافتاً إلى أنه سيتم إحالة المتهمين بعد إستكمال التحقيق معهم إلى النيابة تمهيداً لتقديمهم للقضاء .

واشاد المصدر في ختام تصريحه بجهود القوات البحرية، وخفر السواحل وكافة الأجهزة العسكرية والأمنية التي ساهمت في إنجاز هذه العملية النوعية .. مثمناً في الوقت نفسه تعاون قوات التحالف العربي ومساهمتها في تحقيق هذا الإنجاز الأمني.