شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع 990 حقيبة شتوية للاسر النازحة بمديرية عتق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 990 حقيبة شتوية للأسر المتضررة والنازحة في مديرية عتق بمحافظة شبوة احتوت على سترات وكنزات وبطانيات كبيرة وصغيرة، استفاد منها 990 أسرة.



ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع الحقيبة الشتوية 2020م في اليمن.

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