ترند اليوم - ليلى أحمد زاهر تظهر فوق ظهر تامر حسني بعد إطلالتها بالمايوه مع والدها

شكرا لقرائتكم وبحثكم عن خبر ليلى أحمد زاهر تظهر فوق ظهر تامر حسني بعد إطلالتها بالمايوه مع والدها والان نذهب للتفاصيل الخبر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - السبت ، ١٤ نوفمبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٥٨ مساءً (الخليج 365 )

ظهرت الفنانة المصرية الشابة ليلى أحمد زاهر، متعلقة فوق ظهر مواطنها الفنان تامر حسني، بالتزامن مع أزمة الأخير مع زوجته الفنانة المغربیة بسمة بوسيل.

ونشرت الإبنة الصغرى للفنان أحمد زاهر، فجر اليوم ، صورة تجمعها مع شقيقتها ليلى ووالديهما ووسطهم تامر حسني، وذلك عبر حسابها على موقع إنستغرام.

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وبدت الفنانة ليلى زاهر في الصورة وهي تحتضن بكلتا يديها الفنان تامر حسني، من الخلف، واسرتها تضحك فرحا بهذا المشهد الرومنسي الحميم.

جاء ذلك بعد يوم واحد من ظهور الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر ، في مقطع فيديو جديد، بملامح مختلفة تمامًا عن ملامحها التي اعتادها عليها الجمهور، وايضا بعد ساعات قليلة من اعلان الفنانة بسمة بوسیل، انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني.

وقالت الفنانة "ليلى" ، لوالدها الفنان أحمد زاهر، الذي ظهر برفقتها في مقطع الفيديو، ممازحة بأنها أجرت عملية تجميل في وجهها، إلا أنه ادرك إن التغيير في ملامحها ناتج عن مناكير.

ونشرت ليلى زاهر، عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام" مقطع الفيديو ، وهي تقول فيه لوالدها : "بابي أنا روحت نفخت شفايفي وعملت مناخيري" ليرد عليها مازحا: "الله حلوين أوي.. هبل طبعًا مفيش الكلام ده".

كما نشرت الفنانة المصرية في نفس الوقت، صورة عبر خاصية القصص القصيرة ، ظهرت فيها مع والدها الفنان أحمد زاهر وهو ممسك بخصرها من الخلف.

ومؤخرًا عبرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر عن انزعاجها من انتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي لها بسبب الصورة التي ظهرت فيها برفقة والدها بالمايوه داخل حمام سباحة .

وقالت الفنانة زاهر، إنها منذ صغرها تحب الغناء، ولكنها لم تفكر بعد فيما إذا كانت ستحترف هذا المجال أم لا. مضيفة :"أنا من زمان بحب أغني بس كنت بخاف، اللي شجعني على الغناء المنتج هشام جمال، بس مش عارفة لسة إذا كنت هغني أو هحترف المجال ده ولا لا، بس أنا بغني حبًا في الغناء فقط".

وعن مشاركتها في مهرجان همسة للفنون بدورته الثامنة، قالت الفنانة الشابة: "الحمد لله على التكريم والنجاح في مسلسل الفتوة، وده شيء يسعدني جدًا وخطوة مهمة".

وفيما يتعلق بظهور أشقائها الصغار، قالت: "إخواتي الصغيرين دول كارثة في البيت، محدش بيعرف ينام منهم".

وتطرقت في سياق اللقاء الصحفي، إلى أعمالها الفنية الجديدة، قائلة: "بصور دلوقتي مسلسلين بس مش هعرف أتكلم عنهم خاص دلوقتي، واحد منهم اسمه وادي الجن وهيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية".

وأردفت: "أنا نفسي أقف قدام بابا وأمثل قدامه وأتعلم التمثيل اللي بجد، لإن الوقوف قدامه شيء مختلف تمامًا".

وعن الفستان الذي ظهرت به في المهرجان قالت: "الاستايلست بتاعتي هي مايا حداد، هي الي ملبساني في مهرجان همسة للفنون".

واختتمت بالتعليق على الانتقادات التي تركها متابعون على صورتها مع والدها في حمام السباحة، قائلة: "أنا مش برد على الحاجات دي، ده أبويا يعني اللي كان معايا فأنا مش حابة أتكلم في الحاجات دي أصلا".

يذكر أن ليلى أحمد زاهر سبق وأن كشفت عن النجم الذي رشحها للمشاركة في مسلسل "الفتوة" الذي نافس في موسم دراما رمضان الماضي، قائلة: "للي رشحني للدور الفنان ياسر جلال، وردود فعل الجمهور مكنتش متوقعاها، لغايت دلوقتي مشوفتش ولا رد فعل وحش".

وأضافت: "سبب غيابي في السنوات الأخيرة، إن بابا (أحمد زاهر) كان عايزني أفصل ما بين وأنا صغيرة ولما كبرت، لإنه كان شايف إن دي حاجة لازم تحصل، علشان وجهي ميتحرقش عند الجمهور".

وتابعت: "ياسر جلال هو اللي أقنع بابا إني أرجع أمثل وهو مكنش موافق خالص، وبابا قرأ الدور واقتنع بالشخصية اللي هلعبها".

وكانت الفنانة ليلى زاهر قد ظهرت في أحد البرامج التلفزيونية وكشفت عن موهبتها في الغناء، مما جعل الجمهور عبر السوشال ميديا يتفاعل معها ويداول مقطع غنائها على نطاق واسع.

وفي سياق متصل تسبب الفنان أحمد زاهر في جدل، بعد ظهوره في لقطات مصوّرة وهو ينفعل على أحد المعجبين بابنته ليلى، أثناء محاولته إلتقاط صورة معها، وذلك في نهاية مهرجان «همسة»، الشهر المنصرم ، وقبل وقوع الموقف مباشرة كانت ليلى تتحدث عن غيرة والدها الشديدة بشأنها، وبينما أنتهت من حديثها وغادرا الحفل وقعت المشادة بين والدها والمُعجب، واصفًا المُعجب بـ«التلزيق».

وقالت عن والدها، في برنامج «ET بالعربي»، أثناء الحفل: «غيرته لأنه بيحبنا فبيغير علينا وبيخاف علينا أوي، بابا صعب جدًا.. ماتحاولش مافيش فكرة الجواز دي، أنا هقعد مع بابا حبيبي»، أما الفنان زاهر فعلّق على مدى تقبله فكرة زواج بناته: «مش هيجي (العريس) هضربه قبل ما يجي، رافض فكرة الجواز مش عارف ليه، هو أنا كده».

