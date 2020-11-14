ترند اليوم - في إطلالة ساخنة.. دانا جبر تتجاوز أزمة المشاهد الفاضحة بعرض أردافها

شكرا لقرائتكم وبحثكم عن خبر في إطلالة ساخنة.. دانا جبر تتجاوز أزمة المشاهد الفاضحة بعرض أردافها والان نذهب للتفاصيل الخبر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - السبت ، ١٤ نوفمبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٢٠ مساءً (الخليج 365 )

عادت الفنانة دانا جبر، إلى جمهورها ومتابعيها بموقع إنستغرام، بقوة من خلال إطلالات إغراء جريئة ، بعد أزمة تسريب مشاهدها الفاضحة لمواقع التواصل الإجتماعي ، التي استمرت نحو شهر .

وظهرت الفنانة السورية، في آخر هذه الإطلالات الساخنة، عبر حسابها على إنستغرام، بملابس ناعمة وملتصقة بجسدها، تبرز كافة تفاصيلها، خاصة الأرداف والنهدين، في تحدي منها للمسربين لصورها ومقاطع فيديوهاتها الخاصة ، التي تحتوي على مشاهد تعري.

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إلا أن الملاحظ ، أنها أغلقت خاصية التعليقات على الصورة الحديثة، وهو ما اعتبره البعض، خشية من التعرض لهجوم وانتقاد متابعيها.

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وجاءت هذه الإطلالة بعد يوم واحد من نشر إطلالة أخرى بنفس الجراءة للفنانة دانا جبر، من خلال حسابها على موقع إنستغرام.

وكانت الفنانة السورية دانا جبر، قد قالت في تعليق لها على نشر صور ومقاطع فيديو فاضحة لها، عبر لقاء ضمن برنامج "شوصاير" الذي يبث على منصة إنستغرام إن ما حصل هدفه النيل منها، وتشويه سمعتها.

وأضافت جبر حينها، أنها ومنذ دخولها الوسط الفني تعلم مدى صعوبة هذا العالم، والقصص المزعجة التي تحدث فيه، وعملت على تحصين نفسها ودعم شخصيتها حتى تكون قادرة على مواجهة أي مصاعب.

وأشارت الفنانة إلى أن هذا العالم يضمّ أشخاصاً لا يريدون أن يروا نجاحاً من حولهم، مؤكدة أن ما حصل كان نتيجة ما وصفته بالغيرة بسبب نجاحها في العمل الفني.

كذلك أعربت عن انزعاجها وغضبها نتيجة تعرضها لهجوم من قبل المتابعين خاصة عندما قاموا بتوجيه رسائل مزعجة إليها مطالبينها بالانتحار، والابتعاد عن الفن. واصفة من طلب منها الانتحار بالمريض النفسي في ظل مجتمعات تعيش أزمات أخلاقية بسبب أشخاص لا يخافون من الله.

وأوضحت الفنانة جبر أنها لجأت إلى القضاء ليتم توقيف من قام بنشر صورها وفيديوهاتها وسعى إلى تشويه سمعتها، مشددة على أنها لن تصمت لاحقاً عن أية إساءة، ولن تتنازل عن حقها في الاقتصاص ممن ارتكب جريمة نشر تلك الصور والفيديوهات.

وبرغم الحزن الذي عاشته بسبب هذه الحادثة تحدثت النجمة السورية، عن اكتشافها محبة الناس من حولها، ودعمهم لها. مشيدة بالصداقات التي تجمعها مع بعض زملائها الفنانين الذين وقفوا إلى جانبها وحاولوا الدفاع عنها ومنهم الفنانتان تولاي هارون وتولين البكري.

وحظيت النجمة السورية، بتضامن واسع من قبل الاوساط الصحفية والإعلامية والفنية ، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، تجاه الحملة التي استهدفت سمعتها ومسيرتها الفنية المشهود لها خلالها بالنجاح والتميز والنجومية ..

