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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خاص.. تعرف على دور اللواء أحمد بن بريك في تشكيل النخبة الحضرمية والقضاء على الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020
خاص- الخليج 365
كشف مصدر صحفي عن دور اللواء احمد بن بريك في تشكيل النخبة الحضرمية والقضاء على الإرهاب.
وقال المصدر في تصريحات خاصة إن اللواء الركن احمد سعيد بن بريك محافظ محافظة حضرموت السابق ينتمي للمحافظة وعسكري وعلى دراية بالبيئة والتشكيلات التي قام التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات وهي النخبة الحضرمية والمنتمين إلى كل قبائل حضرموت، حيث تقدم بخبرته كيف تكون التشكيلات بالتنسيق بين السعودية والإمارات والتخطيط والاستطلاع .
بن بريك كان مشاركا في التنسيق الكامل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة بأعداد خطة شاملة من التخطيط والتدريب والاستطلاع ودراسة الأرض والإعداد النفسي للمقاتلين ، هذه الخطة أذهلت العالم، ومكنة قوات النخبة من خوض حرب خاطفة تم خلالها سحق القاعدة في أقل من 18 ساعة، وهذا يعتبر أولا فخر للحضارم وعلامة كاملة للدور الذي قام به اللواء بن بريك مع قوات النخبة ، هذا الدور البطولي سيسجل في التاريخ، وسيدرس في المعاهد العسكرية مستقبلا ، حيث أنها أول حرب تكون خاطفة، بهذا الشكل في التاريخ الحديث، تنطوي على استبسال جماعي قام به أفراد النخبة الحضرمية.
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