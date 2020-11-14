شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سيطرتها على معسكر ماس .. خارطة عسكرية توضح تقدم مليشيا الحوثي في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت خريطة عسكرية مواقع الجيش الوطني ” القوات الحكومية ” بعد تمكن مقاتلي الحوثي من السيطرة على معسكر ماس الاستراتيجي بمحافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء . وبينت الخارطة العسكرية المواقع القتالية لمقاتلي الحوثي التي سيطروا عليها خلال الـ 24 الساعة الماضية تقدمهم الواسع بمديرية رغوان شمال غرب محافظة مأرب اليوم الجمعة وسيطرتهم على عدد من المواقع العسكرية والمناطق بالمديرية .. قد يهمك ايضاُ Advertisements وبينت الخارطة العسكرية والتي تظهر تقدم كبير لمقاتلي الحوثي بعد سقوط معسكر ماس بأيدهم وأن مناطق الصفيراء والحنايا باتت بأيدهم وأن أسداس باتت قريبة من إسقاطها من قبل مقاتلي الحوثي .



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