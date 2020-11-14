شكرا لقرائتكم خبر عن الامير محمد سلمان يفاجى الجميع ويعلن عن اجرائات جديدة اسعد جميع النساء با السعودية.. وهذا ما امر به قبل قليل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، عن الإجراءات غير المسبوقة لتمكين المرأة السعودية، بعد أن عانت على مدار عشرات السنين.

وقال بن سلمان في خطاب له: إن “المرأة السعودية في السابق لا تستطيع السفر بدون تصريح، ولا تستطيع حضور المناسبات الرياضية والثقافية، ولا تستطيع قيادة السيارة، ولا تستطيع ممارسة الكثير من الأعمال، ولا تستطيع إنهاء قضاياها دون محرم، وقد عانت من ذلك لعشرات السنين”..

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وأضاف: “أما اليوم فتعيش المرأة السعودية مرحلة تمكين غير مسبوقة؛ فلقد عملنا على تمكين المرأة السعودية في مجال العمل والأحوال الشخصية، وباتت اليوم فعليًا شريكًا للرجل السعودي في تنمية وطننا جميعًا دون تفرقة”.

وختم بن سلمان بقوله: أنا لا أتطرق إلى قيادة المرأة السيارة فقط، أنا أتحدث عن تقديم الفرصة لها لتقود التنمية في وطنها بالمعنى الأشمل، فعلى سبيل المثال، تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 31%”.