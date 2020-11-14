شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاعات للرأي العام تقلب نتائج الإنتخابات رأساً على عقب و"تحرم" بايدن من الفوز بالرئاسة الأمريكية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "حرم" موقع مختص بجمع نتائج استطلاعات الرأي العام المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن من الفوز، بإقصاء 20 من أصوات أعضاء المجمع الانتخابي التي حصدها.

وعلى الرغم من تأكيد أكبر وسائل الإعلام الأمريكية فوز بايدن في الانتخابات، يقيم موقع RealClearPolitics الآن مستوى دعم المرشح الديمقراطي بين أعضاء مجمع الناخبين بـ259 صوتا، مقابل 214 صوتا لدى الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، فيما يحتاج المرشح الفائز إلى دعم 270 من أصل أعضاء المجمع الـ538..

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ويأتي ذلك نتيجة لإحصاء الموقع أصوات الأعضاء الـ20 عن ولاية بنسلفانيا من الأصوات التي تمكن بايدن من تأمينها في المجمع الانتخابي.

وكانت بنسلفانيا بين الولايات التي رفعت حملة ترامب الانتخابية دعاوى قضائية بشأن فرز الأصوات فيها، متهمة خصوم الرئيس الديمقراطيين بالتلاعب بنتائج التصويت باستخدام بطاقات اقتراع مزيفة.

المصدر: وكالات