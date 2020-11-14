جولة جديدة من المفاوضات بشأن ملف الأسرى في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عن جولة جديدة من المفاوضات مع قوى العدوان بشأن ملف الأسرى.

وأوضح عبد القادر المرتضى في تصريح صحفي له مساء الجمعة، أن لجنة الأسرى تلقت دعوة من الأمم المتحدة لحضور جولة مفاوضات جديدة على ملف الأسرى يوم الخميس المقبل في العاصمة الأردنية عمان.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى رحبت بالدعوة الأممية لجولة المفاوضات حول الأسرى.. وأكدت على المشاركة حرصاً منها على إنجاز هذا الملف الإنساني.

وجرت خلال أكتوبر المنصرم، عملية تبادل أسرى بين صنعاء وقوى العدوان، تكللت بالإفراج عن أكثر من 600 أسير من أبطال الجيش واللجان الشعبية، مقابل 400 أسير من مرتزقة العدوان بينهم أجانب.