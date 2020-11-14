شكرا لقرائتكم خبر عن فى حمام الملاطيلى .. شاهد ماذا تفعل صافيناز مع صديقتها في البانيو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الراقصة الارمنية المقيمة في مصر صافيناز متابعيها ببث مباشر لها بينما كانت تستمتع بوقتها في الجاكوزي. وظهرت صافيناز في الفيديو في حوض الجاكوزي برفقة صديقتها التي كانت تغني وتساعدها في قراءة التعليقات.

وردا على احد متابعيها قالت صافيناز “ما تخافوش من كورونا تعالوا جاكوزي هنا سخن اوي وما فيش كورونا بتموت من كتر السخنية”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فى حمام الملاطيلى .. شاهد ماذا تفعل صافيناز مع صديقتها في البانيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.