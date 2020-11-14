شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. سما المصري : الدكر ده هو اللي يكفيني والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حلت الراقصة سما المصري، مساء أمس، ضيفة مع الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامجها “قطعوا الرجالة” والتي دعتها “شلهوب” تُقارن بين المشاهير لتختار فتى أحلامها.
وفضلت المصري، الراحل فريد شوقي على العديد من المشاهير كان أبرزهم فان ديزل، وأحمد عز، والمطرب هاني شاكر، قائلة: “مش بحب الراجل الحلو ولا الرومانسي أوي عشان كده أفضل فريد شوقي”.
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