أبين: توقف الخط الدولي إثر تجدد المواجهات بين القوات الحكومية ومليشيات الانتقالي

توقفت حركة السير في الخط الدولي الرابط بين محافظتي أبين وعدن، جنوبي اليمن، اليوم الجمعة، بسبب تجدد المواجهات بين القوات الحكومية ومليشيات الانتقالي المدعوم إماراتياً.



وقالت مصادر محلية، إن عشرات السيارات شوهدت وهي متوقفة على جنبات الخط الدولي الرابط بين عدن وأبين، جراء تصاعد المواجهات شرقي زنجبار.



وأوضحت المصادر أن المواجهات والقصف المتبادل تجددت بين قوات الجيش ومليشيات الانتقالي بعد دفع الأخيرة تعزيزات جديدة من عدن.



وأدت المواجهات المستمرة حتى الآن، إلى مقتل وإصابة العشرات من بينهم قائد ميداني في مليشيات الانتقالي يدعى "سالم هيثم عبدالله الشبحي".



ومنذ مايو الماضي تشهد محافظة أبين، مواجهات متقطعة بين قوات الجيش ومليشيات الانتقالي على خلفية فشل تنفيذ اتفاق الرياض المبرم بين الجانبين.



وكانت الرياض قد رعت اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين الجانبين إلاّ أن ذلك الاتفاق لم يصمد كثيراً، أمام التحشيد العسكري والخروقات الميدانية المتكررة.

