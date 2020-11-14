شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سيدة أعمال سعودية أغرت سائقها الخاص فأخذها الى مكان مهجور ومارس معها الجنس.. لكن نهاية المتعة كانت مؤلمة وغير متوقعة.. شاهد لحظة... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فتحت الجهات الرسمية في منطقة المدينة المنورة التحقيق في شكوى تقدمت بها سيدة أعمال سعودية أتهمت فيها سائقها باختطافها إلى منطقة مهجورة في المدينة المنورة وفعل الفاحشة فيها بالقوة وتحت تهديد السلاح.



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سيدة أعمال سعودية أغرت سائقها الخاص فأخذها الى مكان مهجور ومارس معها الجنس.. لكن نهاية المتعة كانت مؤلمة وغير متوقعة.. شاهد لحظة القبض عليهم

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وفي حيثيات القضية أتت إعترافات السيدة أنها تعرفت على الجاني على خلفية صفقة شراء استراحة خاصة عندما أوكله صاحب الموقع بتمكينها من مشاهدة الموقع من الداخل، فعرض المتهم عليها إمكانية توصيلها إلى مكان عملها بسيارته الخاصة مقابل أجر، وأضافت السيدة أن أسرتها اتفقت مع المتهم للعمل كسائق خاص مقابل 800 ريال شهريا، واستمر في مهمته بعد أن وثقت فيه الأسرة، وظل يتولى مهمة نقلها إلى مقار عملها ومتاجرها في الحدائق ومراكز التسوق.