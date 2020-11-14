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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وثيقة حوثية تمنع إقامة المهرجانات وحفلات التخرج بصنعاء
السبت 14 نوفمبر 2020
الخليج 365
منعت مليشيا الحوثي الانقلابية، إقامة المهرجانات وحفلات التخرج، وذلك بعد أيام من إجراءات صارمة فرضتها الجماعة ضد طلاب وطالبات الجامعات الخاصة.
وتداول ناشطون وثيقة حوثية أصدرها مدير عام مديرية السبعين، وهي المديرية التي تقام فيها أغلب حفلات التخرج نظرا لتوفر اكبر عدد من القاعات الواسعة التي تقام فيها الحفلات الكبيرة، بما فيها حفلات التخرج.
وارجع الناشطون هذا القرار الحوثي، إلى مخاوف بدأت تزعج المليشيا بعد تحول هذه الحفلات الى مهرجانات وطنية، تردد فيها الأناشيد والشعارات الوطنية.
وبشكل واسع وغير مسبوق، لجأت اللجان المنظمة لحفلات التخرج بصنعاء الى ابتكار أسلوب فني جديد، بحيث يؤدي المتخرجون اناشيد وطنية خلال الاحتفالات، وهو برأي الناشطين ما أثار غضب المليشيا التي تريد فرض تريد "الزوامل" والشعارات الطائفية.
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