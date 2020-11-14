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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تعلن مقتل وإصابة متسللين حوثيين جنوبي الحديدة السبت 14 نوفمبر 2020 الخليج 365 تجددت، مساء الجمعة، المواجهات بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وميليشيات الحوثي، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن "الحوثيين حاولوا التقدم من الجهة الجنوبية لمدينة حيس (جنوب شرقي الحديدة) واختراق الخطوط الأمامية". وأكد "إحباط محاولة ميليشيات الحوثي وإجبار عناصرهم المتسللة على الفرار بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم خلال المواجهات". وجاءت المواجهات عقب معارك عنيفة السبت الماضي، بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي، اندلعت إثر تنفيذ الأخيرة محاولتي تسلل من جهتي الشمال الشرقي والشمال الغربي لمدينة حيس جنوب شرقي الحديدة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات، حسب إعلام ألوية العمالقة.

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