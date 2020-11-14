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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية السبت 14 نوفمبر 2020 الخليج 365 نجحت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، في اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وأضاف أن تم إطلاق الطائرة المفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. والخميس الماضي، تمكنت قوات التحالف من اعتراض وتدمير عدد (5) طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية. وبين العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أحبطت جميع المحاولات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية. مؤكداً على أنه سيتم محاسبة القيادات والعناصر الإرهابية المسؤولة عن هذه المحاولات الهمجية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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