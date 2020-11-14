الحوثيون يمنعون الطلاب من إقامة حفلات التخرج في مناطق سيطرتهم 

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أصدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية قرارًا يقضي بمنع حفلات التخرج في الجامعات الحكومية والخاصة في العاصمة صنعاء، ومناطق سيطرتها.
وبحسب وثيقة حوثية تداولها ناشطون يمنيون، فقد "أقرت الميليشيا منع إقامة المهرجانات، والحفلات الخاصة بحفلات التخرج، وحمّلت المخالفين المسؤولية الكاملة".
واستنكر ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الإجتماعي، هذا القرار الحوثي.. معتبرين إياه بـ"القرار التعسفي"، وفي إطار قمع الحقوق والحريات، وحرمان طلاب اليمن من الفرحة خصوصًا في ظل البؤس التي يعيشونها منذ اندلاع الحرب في اليمن".
يشار إلى أن ميليشيا الحوثي عمدت منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، إلى قمع الحريات والتضييق على المواطنين، وفرض إجراءات تعسفية على الطلاب والطالبات في الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة في مناطق سيطرتهم.
صورة التعميم الذي أصدره الحوثيون بهذا الشأن:
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