شكرا لبحثكم عن خبر آخر تحديث لاسعار صرف العملات في الاسواق المحلية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أسعار العملات في العاصمة عدن:
دولار امريكي= 850 : 845
ريال سعودي= 223 : 222
يورو= 994 : 990
جنية استرليني= 1024 : 1016
درهم اماراتي= 212 : 211
دولار كندي= 591 : 586
دولار استرالي= 567 : 563
فرنك سويسري= 866 : 860
دينار كويتي= 2394.66 : 2378.61
دينار اردني= 1068 : 1063
ريال عماني= 1968 : 1957
ريال قطري= 206.5 : 205.2
جنيه مصري= 47.55 : 47.1
رمبي صيني= 104.02 : 103.04
دينار جزائري= 5.48 : 5.44
روبية هندي= 9.85 : 9.8
# أسعار العملات في محافظة صنعاء:
دولار امريكي= 605 : 603
ريال سعودي= 160 : 159.5
يورو= 715.08 : 710.36
جنية استرليني= 799.92 : 793
درهم اماراتي= 163.62 : 162.54
دولار كندي= 466 : 463
دولار استرالي= 441 : 439.1
فرنك سويسري= 675 : 672.03
دينار كويتي= 1990 : 1980.55
دينار اردني= 857 : 853.26
ريال عماني= 1579 : 1571.47
ريال قطري= 167 : 166.16
جنيه مصري= 39 : 38.56
رمبي صيني= 92 : 91.5
دينار جزائري= 5 : 4.69
دينار ليبي= 444 : 441.48
ليرة تركي= 79.3 : 79.04
رينغيت ماليزي= 147 : 146.54
روبية هندي= 8 : 8.17
بير اثيوبي= 16 : 15.89
دينار بحريني= 1613 : 1604.64
# أسعار العملات في محافظة حضرموت:
دولار امريكي= 848 : 843
ريال سعودي= 223.2 : 222.5
يورو= 955 : 944
جنية استرليني= 1010 : 1000
درهم اماراتي= 222 : 220
دولار كندي= 568 : 564
دولار استرالي= 545 : 542
ريال عماني= 2150 : 2070
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.