شكرا لبحثكم عن خبر آخر تحديث لاسعار صرف العملات في الاسواق المحلية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار العملات في العاصمة عدن: دولار امريكي= 850 : 845 ريال سعودي= 223 : 222 يورو= 994 : 990 جنية استرليني= 1024 : 1016 درهم اماراتي= 212 : 211 دولار كندي= 591 : 586 دولار استرالي= 567 : 563 فرنك سويسري= 866 : 860 دينار كويتي= 2394.66 : 2378.61 دينار اردني= 1068 : 1063 ريال عماني= 1968 : 1957 ريال قطري= 206.5 : 205.2 جنيه مصري= 47.55 : 47.1 رمبي صيني= 104.02 : 103.04 دينار جزائري= 5.48 : 5.44 روبية هندي= 9.85 : 9.8 # أسعار العملات في محافظة صنعاء: دولار امريكي= 605 : 603 ريال سعودي= 160 : 159.5 يورو= 715.08 : 710.36 جنية استرليني= 799.92 : 793 درهم اماراتي= 163.62 : 162.54 Advertisements دولار كندي= 466 : 463 دولار استرالي= 441 : 439.1 فرنك سويسري= 675 : 672.03 دينار كويتي= 1990 : 1980.55 دينار اردني= 857 : 853.26 ريال عماني= 1579 : 1571.47 ريال قطري= 167 : 166.16 جنيه مصري= 39 : 38.56 رمبي صيني= 92 : 91.5 دينار جزائري= 5 : 4.69 دينار ليبي= 444 : 441.48 ليرة تركي= 79.3 : 79.04 رينغيت ماليزي= 147 : 146.54 روبية هندي= 8 : 8.17 بير اثيوبي= 16 : 15.89 دينار بحريني= 1613 : 1604.64 # أسعار العملات في محافظة حضرموت: دولار امريكي= 848 : 843 ريال سعودي= 223.2 : 222.5 يورو= 955 : 944 جنية استرليني= 1010 : 1000 درهم اماراتي= 222 : 220 دولار كندي= 568 : 564 دولار استرالي= 545 : 542 ريال عماني= 2150 : 2070

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