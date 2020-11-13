خبر حزين لعشاقه.. اختبارات محمد صلاح إيجابية لـ فيروس كورونا

رنا صلاح الدين - أكد اتحاد الفراعنة لكرة القدم، ظهر اليوم الجمعة، إصابة نجم ليفربول ومصر محمد صلاح بفيروس كورونا.

المهاجم يلعب حاليًا مع منتخب الفراعنة، حيث كان من المتوقع أن يكون في تشكيلة الفريق لمواجهة توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 يوم السبت.

ومع ذلك، سيضطر اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى عزل نفسه بعد بيان صادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الجمعة.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم: "أظهر اختبار كوفيد 19 الذي أجري على فريقنا الوطني لكرة القدم أن محمد صلاح أثبتت إصابته بفيروس كورونا رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، بينما جاءت نتائج اختبار باقي أعضاء الفريق سلبي

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وأضاف "صلاح خضع للبروتوكول الطبي ويخضع للمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة".

وكان صلاح قد حضر لتوه حفل زفاف شقيقه، الثلاثاء، خلال فترة التوقف الدولي، حيث كان مواطنه المصري وجناح أستون فيلا، محمود تريزيجيه، حاضرا أيضا، مما يعرضه للخطر أيضا.

من المقرر الآن أن يغيب لاعب روما السابق عن مواجهات مصر القادمة ضد توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون اشتراك صلاح أيضًا موضع شك في مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليستر سيتي بعد فترة التوقف الدولية.