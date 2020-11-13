تراند اليوم : شاهد.. رانيا يوسف تحشر جسدها وسط أربعة أشخاص في أحدث ظهور

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. رانيا يوسف تحشر جسدها وسط أربعة أشخاص في أحدث ظهور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجمعة ، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٤٣ مساءً (الخليج 365 )

أطلت الفنانة المصرية رانيا يوسف، على جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها على موقع إنستغرام، قبل قليل، من وسط أربعة من زملائها وزميلتها الفنانين.

وعلقت رانيا يوسف، على إطلالتها التي ظهرت فيها محشورة وسط الأربعة الأشخاص قائلةً : "قريبا (ليفل الوحش) اللعبة" في إشارة منها إلى عملها الدرامي الجديد .

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وارتدت الفنانة المصرية في هذه الإطلالة، المكونة من ثلاث صور ، فستاناً أصفراً ، لم يظهر منه سوى جزء يسير من الأعلى ، بسبب إختفاء جسد رانيا يوسف وسط أجساد زملائها وزميلتها الاربعة.

وحازت هذه الصور على تفاعل كبير من قبل متابعي الفنانة رانيا يوسف، وتمنوا لها ولفريق المسلسل الجديد ، التوفيق والنجاح.

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وأمس نشرت الفنانة يوسف، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، إثارة بها الجدل مجددًا بين جمهورها ومتابعيها.

وظهرت رانيا يوسف، بفستان قصير باللون الأحمر، وانتعلت حذاءً رياضيا باللون الأبيض، وهي تقف جوار سيارتها الجديدة.

وتعمدت النجمة المصرية، توجيه أردافها نحو عين الكاميرا مع الإنحناء باتجاه الباب الأمامي لسيارتها لتبرز منحنياتها لمتابعيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف، في المكياج على الألوان البسيطة التى تبرز جمال عينيها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.

وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تتناسب مع ظهورها الكاجوال، ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات.

وجاءت هذه الإطلالة، بعد وعد الفنانة رانيا يوسف، بالظهور عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، لتؤكد للجمهور عدم إصابتها بفيروس كورونا.

وعبرت النجمة المصرية، عن انزعاجها من الاخبار المتداولة التي تتحدث عن إصابتها بفيروس كورونا، أثناء حضورها مهرجان الجونة الذى اختتمت فعالياته الأسبوع الماضى.

وطالبت رانيا يوسف، من الصحفيين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، بتحرى الدقة في كل ما ينشرونه عنها، مشيرة إلى أن المرض مش عيب وفى حالة إصابتها ستعلم الجميع.

وأوضحت رانيا للزميل "اليوم السابع" أن ما اشيع غير صحيح، لافتة إلى أنها تصور حالياً دورها في مسلسل "الآنسة فرح" ، الذى سيعرض منه الجزء الثالث على احدى المنصات خلال الفترة المقبلة.

والمسلسل من بطولة رانيا يوسف ، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، وهو سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف، مسلسل "مملكة أبليس"، وشاركها فى بطولته ، غادة عادل وسلوى خطاب وايمان العاصي، وخالد أنور وميدو عادل، وهو تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

