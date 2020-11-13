تراند اليوم : إيفانكا ترامب تغادر واشنطن برفقة زوجها واطفالهما بشكل نهائي.. صور

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إيفانكا ترامب تغادر واشنطن برفقة زوجها واطفالهما بشكل نهائي.. صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجمعة ، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:١٥ مساءً (الخليج 365 )

قررت عارضة الأزياء السابقة، ابنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، إيفانكا ترامب ، وزوجها جاريد كوشنر، نقل محل إقامتهما مع أطفالهم من العاصمة واشنطن إلى ولاية ماريلند الواقعة في منطقة الأطلسي الأوسط من الولايات المتحدة.

وبدت إيفانكا ترامب، بتنفيذ هذا القرار الذي جاء بعد خسارة والدها الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن، من خلال سحب أطفالها من مدرسة "ميلتون جوتسمان" في واشنطن التي تبلغ مصاريفها 28 ألف دولار سنويًا، إلى أكاديمية ملفين جيه بيرمان، في ولاية ماريلاند، والتي تبلغ مصاريفها 25 ألفًا.

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وكانت سيدة الأعمال الأمريكية إيفانكا ترامب قد تعرضت لانتقادات واسعة ، خلال الفترة الماضية، من أولياء الأمور في المدرسة السابقة؛ بسبب انتهاكها وزوجها لإرشادات السلامة الخاصة بفيروس كورونا، بحضور أحداث البيت الأبيض بدون أقنعة، إلا أنها لم تعير تلك الانتقادات أي أهمية تذكر.

وعلل الزوجان خطوة نقل أطفالهما إلى مدرسة جديدة خارج واشنطن، بأن مدرسة "بيرمان" تقدم المزيد من الدروس الشخصية ، وهو ما يعني أن الانتقادات التي وجهت لهما لم تعطي أي نتيجة، وإنما هزيمة ترامب في الانتخابات هي من كانت السبب بانتقال ابنته واسرتها إلى ماريلاند.

وذكرت صحيفة "التليغراف" في وقت سابق ، إن أولياء الأمور في المدرسة القديمة عبّروا عن قلقهم من رؤية الزوجين يحضران الأحداث لدعم ترامب، وكانا على اتصال وثيق مع الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في العديد من المناسبات.

وفشلت المدرسة في التوصل إلى حل وسط مع إيفانكا ترامب وزوجها، بشأن هذه القضية، حتى تم نقل أطفالهما مؤخرا إلى مدرسة اخرى بمحض ارادتهما.

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولينا هيرلي، إن المصادر التي تهاجم قرار الأسرة بشأن الأفضل لأطفالها في خضّم الجائحة أمر مخز، مشيرة إلى أن اختيارات المدارس والتعليم هي قرارات شخصية بعمق، ولن يلتفتون لأحد، خاصة الثرثرة الهابطة التي تسعى إلى جذب انتباه الصحافة.

وقالت إحدى أولياء الأمور التي لم تذكر اسمها، إنه كان هناك قلق على سلامة الأطفال؛ لأنه من الواضح جدًا أن إيفانكا وكوشنر كانا ينتهكان توصيات الصحة العامة.

وأضافت أن عائلة كوشنر، انتهكت قواعد الحجر الصحي في الوقت الذي ارتفعت فيه عدد الحالات في الولايات المتحدة، وعودة الأطفال إلى المدرسة، مشيرة إلى عدم ارتداء إيفانكا القناع في المناظرة الرئاسية في كليفلاند، وبعد أيام كانت نتيجة اختبار والدها والسيدة الأولى ميلانيا إيجابية.

وبالرغم من ذلك، تنص إرشادات مدرسة ميلتون على أن يلتزم الطلاب والعائلات، بجميع إرشادات التباعد الاجتماعي، لتقليل مخاطر الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى تقليل مخاطر تعريض الموظفين أو الطلاب للإصابة.

كما نصحت المدرسة جميع العائلات، بالتقليل من حضورهم في التجمعات والفعاليات والأنشطة العامة أو الخاصة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وإتباع الإرشادات المتعلقة بأقنعة الوجه.

وإيفانكا ترامب، سيدة أعمال أمريكية، وعارضة أزياء سابقة، وهي ابنة الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة دونالد ترامب من زوجته عارضة الأزياء السابقة إيفانا، وهي ايضا نائبة الرئيس التنفيذي في منظمة ترامب، حيث يتركّز عملها في إدارة العقارات والفنادق التابعة للشركة.



