شكرا لبحثكم عن خبر القوات المشتركة تحبط محاولة تسلل للحوثيين في حيس وتكبدهم خسائر فادحة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل للمليشيات الحوثية جنوب مدينة حيس، وكبدت المليشيات خسائر فادحة.
وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة أن المليشيات الحوثية حاولت التقدم من جهة الجوبية لمدينة حيس واختراق الخطوط الأمامية، ولكن دون جدوى.
وأضاف المصدر، إن وحدات القوات المشتركة تمكنت من شل حركة العناصر الحوثية المتسللة واجبرتهم على الفرار بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم خلال المواجهات.
ورفعت مليشيات الحوثي من وتيرة خروقاتها للهدنة الأممية، تارة بتصعيد عملياتها العسكرية، واستهداف المناطق السكنية من أماكن تمركزها تارة أخرى، ضاربة بمساعي البعثة الأممية عرض الحائط.
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