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أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الجمعة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ خاص

فيما يلي أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

الوحدة                       ريال يمني                     دولار أمريكي

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الذهب عيار 24         50616 ريالًا                    59.98$

الذهب عيار 22        46398 ريالًا                     54.98$

الذهب عيار 21        44290 ريالاً                     52.48$

الذهب عيار 18       37962 ريالاً                      44.99$

أوقية الذهب         1568877 ريالاً                 1865.49$  

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