شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ خاص

فيما يلي أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار. الوحدة ريال يمني دولار أمريكي Advertisements الذهب عيار 24 50616 ريالًا 59.98$ الذهب عيار 22 46398 ريالًا 54.98$ الذهب عيار 21 44290 ريالاً 52.48$ الذهب عيار 18 37962 ريالاً 44.99$ أوقية الذهب 1568877 ريالاً 1865.49$

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