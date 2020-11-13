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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ خاص
رصد "الخليج 365" آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن، اليوم الجمعة، 13/تشرين الثاني/2020، والتي جاءت على النحو التالي: صنعاء الدولار 603شراء 605 بيع
السعودي 159.6 شراء 159.9 بيع
عدن الدولار 847شراء 851 بيع
السعودي 222.8شراء 223.3 بيع
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