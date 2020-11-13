مليشيات الحوثي تحتجز 326 حاوية تحمل مساعدات إنسانية بميناء الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ الحديدة

احتجزت مليشيات الحوثي بميناء الحديدة، الجمعة، أكثر من 326 حاوية تحمل مساعدات إنسانية مقدمة من برنامج الاغذية العالمي، ضمن مسلسل إعاقة أعمال الإغاثة. وتشمل الحاويات (أدوية للأمراض المزمنة ومكملات غذائية وزيوت ومواد غذائية)، وزعمت مليشيا الحوثي أن الاحتجاز للمواد لكونها "منتهية الصلاحية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي"، وقالت إنها بصدد مخاطبة البرنامج بإعادة شحنها إلى بلد المنشأ. ولم يصدر أي تعقيب من برنامج الأغذية العالمي على الحادثة أو الرد على المزاعم الحوثية حتى الآن.

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