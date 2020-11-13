تراند اليوم : سارة الكندري تنهار بالبكاء: انا شنو ذنبي.. فيديو

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سارة الكندري تنهار بالبكاء: انا شنو ذنبي.. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجمعة ، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٢ مساءً الخليج 365

وتساءلت في الفيديو: "ماذا تريدون مني اكثر، حقكم واخذتوه مو على حق، انا انظلمت. انا شنو ذنبي ينقال يوم اني واحدة ذابحة بنتها، ويوم انسجنت، ويوم قاتلة رفيقتها"، مشددة على انها تعرضت لحملة كبيرة من تشويه السمعة.

وقالت: ""ماذا تريدون مني؟ قطعتوا رزقي، هل تريدون إعدامي أيضاً".

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ويأتي هذا بعدما كان زوج سارة، أحمد العنزي قد أعلن اعتزالهما الموقت للمواقع حيث كتب في بيان: "سوف أعلن اعتزالي أنا وزوجتي سارة السوشيال ميديا لإشعار آخر عقب خروجها من السجن المركزي. سوف تتغير أمور كثيرة بعد".

وتابع قائلاً: "باختصار راح أقعد معاها ومع أهلها ومع أهلي وكل شيء راح يتغير. وإذا فكرنا نرجع السوشيال ميديا. طريقة التصوير وطريقة الدعايات راح تتغير كثير وذلك بعد مشاورة الأهل طبعاً وراح اللي لينا واللي علينا. سامحونا على أي خطأ بدر مني أو من زوجتي سارة الكندري ويعطيكم العافية والصحة وشكرًا".

