تراند اليوم : شاهد.. عادل إمام برفقة حفيدته وابنة شقيقه وجمالهما يثير الجمهور

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. عادل إمام برفقة حفيدته وابنة شقيقه وجمالهما يثير الجمهور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجمعة ، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٥٣ مساءً (الخليج 365)

تداولت عدة حسابات نشطة معنية بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، مجموعة من الصور شهدت ظهور حفيدة عادل إمام “هالة مقبل” وإبنة شقيقه “نور عصام إمام” .

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وأثارت نور عصام إمام ضجة بجمالها اللافت، مما دفع الكثيرين للتغزل بملامحها الجميلة والبحث خلفها لمعرفة المزيد عنها.

وأخذ الكثيرون من رواد مواقع التواصل يؤكدون على أن نور عصام إمام، ورثت ملامحها الجميلة من والدتها الفنانة المعتزلة نهلة رأفت، التي كانت معروفة بجمالها هي الأخرى خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية، قبل أن تتزوج المنتج عصام إمام وتتعزل العمل الفني.

ونور هي إبنة المنتج عصام إمام والفنانة المعتزلة نهلة رأفت، تعمل في مجال الأزياء، ومع تصفح حسابها على إنستجرام نجد بوضوح من خلال صورها عشقها لعالم الموضة كما أنها تحرص على نشر لقطات عائلية عدة تجمعها مع والدها وعمها من كواليس عمله وأيضاً والدتها المعتزلة.

يذكر أن أخر أعمال الزعيم عادل إمام، “مسلسل فلانتينو” الذي خاض به الموسم الرمضاني الماضي، والذي يشارك في بطولته مجموعه كبيرة من نجوم الدراما المصرية ومن بينهم دلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني وداليا البحيري ورانيا محمود ياسين ومحمد كيلاني وهدى المفتي.

