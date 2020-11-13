فضيحة تهز الوسط الفني .. الكويتية مي العيدان تفضح رانيا يوسف وتكشف المستور! ..شاهد (فيديو مسرب)

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاجمت الإعلامية مي العيدان، هجوماً عنيفا على النجمة المصرية رانيا يوسف، وذلك بسبب فستان “البطانة” الذي ارتدتة ابنتها في مهرجان الجونة السينمائي الدورة الرابعة.

وتابعت مي العيدان حديثها.: “كعادتها رانيا حين ذهبت لمهرجان الجونة دون أن ترتدي شيئاً كما قال عادل إمام. وابنتها ترتدي الفستان الذي ارتدته والدتها بمهرجان آخر وقالت حينها أن البطانة ارتفعت دون أن أنتبه، فارتدته ابنتها بدون بطانة في النهاية”.

بينما ضربت مثلاً مصرياً ينطبق على حد وصفها لما فعلته رانيا يوسف. وقالت:”هناك ناس يقال عنهم بالمثل المصري يخاف مايختشيش، وهي لجأت لهذه الكذبة لتحتوي الموقف بعد تقديم عدة

وأضافت: “التحريض على الفسق والفجور يؤدي إلى عدد من الجرائم منها الاغتصاب والتحرش. لأن إنسان عادي غير متزوج وليس لديه علاقة شرعية ويرى مثل رانيا يوسف تعرض جسدها بنسبة 95%، هذا نفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها”.

واستطردت: “الإنسان لديه قدرة واستطاعة ورغبات، وحين يرى هذا المشهد قد لا يتحرش برانيا يوسف نفسها ولكن سيتحرش بغيرها. ويتحول التحرش إلى اغتصاب، وتكثر الضحايا في المجتمع”.



